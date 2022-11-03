Бивол назвал сильные качества Рамиреса: «У него хороший удар по корпусу и он наносит не один чистый удар»
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал о качествах будущего соперника Хильберто Рамиреса.
«У него хороший удар по корпусу и он наносит не один чистый удар. Рамирес использует комбинации.
Обычно он выбрасывает по три или четыре удара. Это интересно.
Всегда сложнее драться с соперником, который выбрасывает больше чем один удар за раз», – сказал Бивол.
Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.
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