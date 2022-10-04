Бенеил Дариуш: «Чендлер зациклен на том, чтобы выглядеть интересным и захватывающим, и он проиграл два боя. Я склоняюсь к победе Порье»

Легковес UFC Бенеил Дариуш ответил , который собирается получить титульный бой после победы над .

«Честно говоря, мне кажется, он просто пытается хайповать. Не думаю, что он всерьез на это рассчитывает, но если это случится, это будет просто цирк, какое-то клоунское шоу.

Парень недавно получил титульный шанс, проиграл, а затем снова потерпел поражение. Это просто не имеет смысла. После того, как я побью Гамрота, не думаю, что кто-то сможет меня обойти.

Я считаю, что Чендлер мог бы и не проигрывать в UFC, если бы у него был другой настрой. Он слишком зациклен на том, чтобы выглядеть интересным и захватывающим, и он проиграл два боя. Вот почему я больше склоняюсь к Дастину»,

Бой Порье и Чендлера состоится 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке.

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