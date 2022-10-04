Бенеил Дариуш: «Чендлер зациклен на том, чтобы выглядеть интересным и захватывающим, и он проиграл два боя. Я склоняюсь к победе Порье»

Легковес UFC Бенеил Дариуш ответил Майклу Чендлеру, который собирается получить титульный бой после победы над Дастином Порье.
«Честно говоря, мне кажется, он просто пытается хайповать. Не думаю, что он всерьез на это рассчитывает, но если это случится, это будет просто цирк, какое-то клоунское шоу.
Парень недавно получил титульный шанс, проиграл, а затем снова потерпел поражение. Это просто не имеет смысла. После того, как я побью Гамрота, не думаю, что кто-то сможет меня обойти.
Я считаю, что Чендлер мог бы и не проигрывать в UFC, если бы у него был другой настрой. Он слишком зациклен на том, чтобы выглядеть интересным и захватывающим, и он проиграл два боя. Вот почему я больше склоняюсь к Дастину»,
Бой Порье и Чендлера состоится 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке.
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