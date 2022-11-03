Экс-боец кулачных боев Стханский о призыве Федора запретить поп-ММА: «Давайте вспомним, с чего начинались ММА в нашей стране: в 90-е годы ребята выходили на ринг в стрингах и без перчаток»

Бывший боец лиги кулачных боев Hardcore FC Дауд «Стханский» Кельбиханов отреагировал на призыв президента Союза ММА Федора Емельяненко запретить поп-ММА и кулачные поединки.

«Слова Сан Саныча я вообще комментировать не буду, это его мнение. А если комментировать слова Федора Емельяненко, то давайте вспомним, с чего начинались ММА в нашей стране. В 90-е годы ребята выходили на ринг в стрингах и без перчаток. Дрались в заброшенных клубах на потеху зрителям.

Сейчас ММА эволюционировали, сейчас это серьезный вид спорта в нашей стране. Так же начинается поп-MMA и кулачка. Раньше к этому люди относились скептически, это было смешно, построено на потасовках и оскорблениях.

Сейчас это превратилось в спорт и дальше будет только развиваться. Поп-MMA два года назад и сейчас – разные вещи», – сказал Кельбиханов.

Ранее Федор Емельяненко призвал трехкратного Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина объединить усилия и бороться с поп- и кулачными боями, так как «именно они показывают, что неуважение к спортсмену – это норма», – сказал Кельбиханов.

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