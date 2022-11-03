Махно – Федору: «Ни кулачные бои, ни поп-MMA не несут в общество то, что нес в свое время «Дом-2» и другие передачи на ТВ»

Боец AMC Fight Nights Алексей Махно отреагировал на желание главы Союза ММА Федора Емельяненко запретить поп-ММА и кулачные бои.

«Я сам не сторонник поп- . Но многие считают, что я не сторонник поп-MMA в целом. Если в клетку выходят неподготовленные люди, которые сначала на всеуслышание друг друга покрывают херами и грязью, а потом выходят и показывают в клетке говно, да не важно, что показывают, то я против этого.

А лиги, которые начинались с поп-MMA, а потом там выступали такие ребята, как Олег Дадонов, Хадис Ибрагимов, Вячеслав Василевский, сложно назвать поп-MMA, ведь это все бойцы высочайшего уровня. Все неоднозначно и очень субъективно.

У кулачных боев есть свой зритель. Это все под федерацией бокса России, поэтому все под контролем, за здоровьем спортсменов следят. Насколько я знаю, в кулачке не было летальных случаев. А в боксе они были, в ММА классическом они были.

Понятно, что история спорта гораздо длиннее. Поэтому заявлять о кулачке, говоря, что она сверхопасна, не стоит. Люди любят кулачные бои. Не знаю, как себя позиционирует кулачка – как шоу или как спорт. Если как шоу – вперед. Есть свой зритель, есть ребята, которые хотят это делать. Я, наверное, не готов. Либо готов, но за большие деньги.

Ни кулачные бои, ни поп-MMA не несут в общество то, что нес в свое время «Дом-2» и другие передачи на ТВ, которые мог смотреть абсолютно любой. Чтобы посмотреть кулачные бои нужно заморочиться. Не будет такого, что ты листаешь каналы, а на ТНТ или СТС два человека вбивают друг другу головы в пол голыми кулаками. Такого нет.

Есть вещи, которые несут гораздо больше вреда. Федору Владимировичу с высоты своего статуса нужно встретиться с яркими представителями поп-MMA, с Анатолием Сульяновым, Артуром Арутюняном. И сказать им: «Давайте ограничивать эту грязь, вводить штрафы». Это же можно контролировать. Мы же не видим этого в АСА», – сказал Махно.

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