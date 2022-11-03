Владимир Хрюнов: «Предлагаю Федору провести бой в рамках «Бойцовского клуба», который украсит его карьеру»

Теги Владимир Хрюнов MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Промоутер Владимир Хрюнов предложил Федору Емельяненко провести бой в мае на стадионе «Лужники».

«Предлагаю Федору провести бой в рамках «Бойцовского клуба». Бой, который украсит его карьеру и, не сомневаюсь, соберет футбольный стадион.

Мы этот поединок с удовольствием покажем.

С кем? Право выбора оставим за самим Федором. Я для себя уже забронировал на одну из майских дат стадион «Лужники», – сказал Хрюнов.

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