Владимир Хрюнов: «Предлагаю Федору провести бой в рамках «Бойцовского клуба», который украсит его карьеру»
Промоутер Владимир Хрюнов предложил Федору Емельяненко провести бой в мае на стадионе «Лужники».
«Предлагаю Федору провести бой в рамках «Бойцовского клуба». Бой, который украсит его карьеру и, не сомневаюсь, соберет футбольный стадион.
Мы этот поединок с удовольствием покажем.
С кем? Право выбора оставим за самим Федором. Я для себя уже забронировал на одну из майских дат стадион «Лужники», – сказал Хрюнов.
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