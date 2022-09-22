Кормье про бой, который хочет увидеть: «На первом месте идет поединок Чимаев – Адесанья»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал поединок, который хотел бы больше всего увидеть.
«На первом месте идет поединок Хамзат Чимаев – Исраэль Адесанья. Кажется, Хамзат будет драться в среднем дивизионе из-за проблем с весом.
Этот бой будет веселым, потому что этот парень настоящий. Последним бойцом, который оказывал такое большое влияние перед Хамзатом, был Адесанья», – считает Кормье.
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