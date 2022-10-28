Гаджиев – о Петре Яне в Fight Nights: «Деньги можно найти, но с кем драться?»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что не особо верит в переход бывшего чемпиона в легчайшем весе в российский промоушен.

«А с кем должен Петр Ян в Fight Nights подраться, чтобы это было интересно? Если Петр Ян конкретно готов драться в Fight Nights, нужен очень сильный оппонент.

Деньги можно найти – на такой бой можно привлечь и спонсоров, и телевидение. Но главный вопрос – с кем?» – сказал Гаджиев.

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