Чендлер не надеется нокаутировать Порье: «У него гранитный подбородок»

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с .

«У Дастина крепкий подбородок и он подтянутый левша, который наносит кучу ударов. Порье отлично работает ногами и неплохо защищается.

Я уже дрался с людьми из его команды. У Порье 28 боев в UFC и я знаю, что у него много поклонников. Я всегда наблюдал за этим парнем. Мы два бойца, которые в этой игре очень долго.

Я думаю, что он вполне мог бы встать напротив и начать обмен ударами. У него реально гранитный подборок, и я знаю, что, если он поймает меня в перчатках на четыре унции, это будет конец.

У меня должно быть несколько планов на этот бой. Вы знаете, что я люблю смешивать работу в стойке и борьбу. Я бы солгал, если бы сказал, что меня не пугает этот вызов, но это происходит каждый раз, когда я вхожу в октагон. Это то, что будит меня по утрам. Пусть победит сильнейший», – сказал Чендлер.

Бой Чендлера и Порье состоится 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке.

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