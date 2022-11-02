Джейк Пол рассказал о провале боя с Андерсоном Сильвой: «Хэллоуин, Мировая серия, воскресный футбол – это худшее время в году для поединка»

Видеоблогер и боксер Джейк Пол сообщил, что продажа платных трансляций его боя с Андерсоном Сильвой себя не оправдала.

«Предварительные продажи сходили с ума. Вверх, вверх, вверх. А в среду, когда появились новости о том, что Андерсона нокаутировали или что-то в этом роде, и бой был под угрозой срыва, вся эта пресса вышла наружу, предварительные покупки резко упали.

Широкая публика видит это и говорит: «О, Томми (Фьюри) выбыл, Хасим (Рахман-младший) выбыл: «О, Джейк, мать его, Пол, не может организовать мероприятие». Это убило продажи билетов. Бум, бум, бум, мы все еще продаем билеты в тот день. Все упало до нуля.

Думаю, что сумма PPV составит от 200 до 300 тысяч, что немного расстраивает.

Хэллоуин, Мировая серия, воскресный футбол – это худшее время в году для боя. Все мои бои с этого момента будут летом. Там нет спорта. В июле, начале августа, когда нет спортивных состязаний, существует идеальный пробел.

И, кстати, все мои другие бои были во время COVID, когда никому не было чем заняться и на что смотреть. … В этом году мне пришлось драться. Я просто должен был сделать это, черт возьми. Я устал ждать», – сказал Пол.

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