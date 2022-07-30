«Мы готовы подраться с победителем пары Ган – Туиваса». Александр Волков может выступить на UFC 280

Менеджер Иван Банников, представляющий интересы российского тяжеловеса , сообщил, что боец может провести следующий бой на турнире UFC 280 в Абу-Даби, который запланирован 22 октября.

«Единственные переговоры, которые мы сейчас ведем, чтобы Саша выступил 22 октября в Абу-Даби. Конкретных соперников мы не знаем, думаю, что это будет зависеть от того, как подерутся тяжеловесы в ближайшее время.

Мы готовы подраться с победителем пары — . Если Деррик Льюис выиграет, интересно подраться с ним, но мы, конечно, будем болеть за Сергея Павловича. Я Сергею искренне пожелал удачи.

Кертис Блэйдс с нами не захочет драться после своего последнего боя. Есть еще вариант поединка с проигравшим в паре Стипе Миочич — . Но пока мы настаиваем только на дате и на том, чтобы это был турнир в Абу-Даби», – сказал Банников.

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