Сирил Ган: «Самый сильный удар в UFC я пропустил от Волкова»

Тяжеловес UFC Сирил Ган рассказал, какой самый сильный удар он пропустил в промоушене.
«С Александром Волковым. На тот бой план был идти вперед, создавать давление, поэтому мы знали, что будем пропускать.
Нельзя наступать и не пропускать удары. Поэтому после того боя у меня было больше синяков, чем обычно.
С Фрэнсисом Нганну ущерб был немного другим, он переводил меня в этом стиле дзюдо, и я бился лицом о канвас. От таких ударов лицо горело», – сказал Ган.
В июне 2021-го Ган победил Волкова единогласным решением судей.
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