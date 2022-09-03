Сирил Ган: «Самый сильный удар в UFC я пропустил от Волкова»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Фрэнсис Нганну Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Сирил Ган рассказал, какой самый сильный удар он пропустил в промоушене.

«С Александром Волковым. На тот бой план был идти вперед, создавать давление, поэтому мы знали, что будем пропускать.

Нельзя наступать и не пропускать удары. Поэтому после того боя у меня было больше синяков, чем обычно.

С Фрэнсисом Нганну ущерб был немного другим, он переводил меня в этом стиле дзюдо, и я бился лицом о канвас. От таких ударов лицо горело», – сказал Ган.

В июне 2021-го Ган победил Волкова единогласным решением судей.

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