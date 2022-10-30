Бонусы UFC Vegas 63: Боя вечера нет, Долидзе и Гор – лучшее выступление турнира

Теги UFC Дэйна Уайт Роман Долидзе Келвин Каттар Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 63, по итогам которого были определены обладатели дополнительных бонусов.

В этот раз Дэйна Уайт не назвал лучший поединок турнира. Премии в размере 50 тысяч долларов за лучший перформанс вечера получили Трейшон Гор (задушил Джоша Фремда во втором раунде), Стив Гарсия (нокаутировал Чейса Хупера), Кристиан Родригез (задушил Джошуа Уимса в первом раунде) и Роман Долидзе (нокаутировал Филиппа Хоуза в первом раунде).

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