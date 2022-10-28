Волкановски хочет драться с Конором: «UFC не будут против нашего поединка»

Теги UFC легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски заявил, что в случае победы над Исламом Махачевым хочет драться с Конором Макгрегором.

«Он хотел бы получить еще один шанс побороться за титул, но сейчас ему очень сложно это сделать, особенно после двух к ряду поражений.

Я уверен, что в UFC будут не против нашего поединка. К тому же Макгрегор не просто так пытался зацепить нас с Махачев, написав несколько твитов. Он, как обычно играет в свою», – сказал Волкановски.

Алекс Волкановски: «Очевидно, бой с Конором что-то значит для меня... Так же как и деньги»

Ислам Махачев: «Бой с Волкановски интереснее, чем с Дариушем. Кого UFC даст, с тем и буду драться»

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