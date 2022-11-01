UFC уволил Аскарова, Циркунова, Мустафаева и еще 8 бойцов (UFC Roster Watch)

В списках действующих бойцов UFC произошли очередные изменения, сообщает аккаунт UFC Roster Watch.

Там заметили исключение 11 бойцов из числа представителей ведущего промоушена планеты.

Среди них оказались россияне боец наилегчайшего веса Аскар Аскаров (3-1-1 в UFC), легковес Магомед Мустафаев (3-2 в UFC) и латвиец Миша Циркунов (6-5 в UFC).

Также отношения с UFC прекратили Кшиштоф Йотко, Луис Коске, Ник Максимов, Чарли Онтиверос, Джесси Ронсон, Кэмерон ВанКэмп, Дэриан Уикс и Джейсон Уитт.

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