Камил Гаджиев: «Самым логичным продолжением карьеры для Аскарова будет возвращение в ACA»

Президент AMC Fight Nigths Камил Гаджиев назвал оптимальный промоушен для , который сообщил об уходе из UFC.

«Самым логичным продолжением карьеры для Аскарова будет возвращение в ACA, потому что в этой лиге он уже выступал. Мне кажется, что они сохранили хорошие отношения.

Если он не собирается завершать карьеру, ему не нужно думать о чем-то кроме . Они нормально расстались, поэтому проблем вновь оказаться вместе у них не возникнет», – сказал Гаджиев.

Аскар Аскаров объявил об уходе из UFC, Хабиб отреагировал