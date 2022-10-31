Камил Гаджиев: «Самым логичным продолжением карьеры для Аскарова будет возвращение в ACA»
Президент AMC Fight Nigths Камил Гаджиев назвал оптимальный промоушен для Аскара Аскарова, который сообщил об уходе из UFC.
«Самым логичным продолжением карьеры для Аскарова будет возвращение в ACA, потому что в этой лиге он уже выступал. Мне кажется, что они сохранили хорошие отношения.
Если он не собирается завершать карьеру, ему не нужно думать о чем-то кроме ACA. Они нормально расстались, поэтому проблем вновь оказаться вместе у них не возникнет», – сказал Гаджиев.
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