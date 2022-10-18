Магомед Мустафаев не выступит на UFC 280 из-за травмы соперника

Бой российского легковеса Магомеда Мустафаева и японца Ямато Нишикавы на UFC 280 отменен.

По информации Metaratings, Мустафаеву ищут соперника, но, скорее всего, его выступление в Абу-Даби будет отменено.

UFC 280 состоится 22 октября в Абу-Даби, где главным событием станет бой за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

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