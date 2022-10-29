Аскар Аскаров объявил об уходе из UFC, Хабиб отреагировал

Российский боец наилегчайшего дивизиона сообщил, что покидает UFC.

«В связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту (с Брэндоном Ройвалом. — прим. Sports.ru), я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ. Сначала приведем в порядок здоровье, а дальше будет видно, что и как», – написал россиянин.

«Ты лучший брат», – написал под постом .

Аскаров снялся с двух поединков: в июне по неизвестной причине отказался от боя с Алексом Пересом, в октябре не вышел на бой с Брэндоном Ройвалом.

30-летний россиянин провел в UFC пять поединков, одержав три победы и один бой сведя к ничьей.

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