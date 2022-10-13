Аскар Аскаров: «Я долгое время был готов драться за титул UFC»
Российский боец UFC наилегчайшего дивизиона Аскар Аскаров поделился ожиданиями от боя с Брендоном Ройвалом.
«Перед поединком с Кара-Франсом я не был готов на 100%, поскольку тогда не дрался целый год. Против Ройвала все будет иначе, я буду другим. Я покажу свой максимум в этом бою
Брендон серьезный соперник, я посмотрел много его боев. Но я дрался и с более серьезными оппонентами.
Не хочу думать сейчас о борьбе за чемпионский пояс. Брендон очень качественный боец. Когда одержу победу над ним, тогда и посмотрим.
Я долгое время был готов драться за титул. Потом были травма и операция, которые отняли время.
Сейчас я хочу сконцентрироваться на Ройвале, а дальше будет понятно, что к чему», – сказал Аскаров.
Бой Аскарова и Ройвала состоится 16 октября на UFC Vegas 62.
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