Аскар Аскаров: «Я долгое время был готов драться за титул UFC»

Российский боец UFC наилегчайшего дивизиона Аскар Аскаров поделился ожиданиями от боя с Брендоном Ройвалом.

«Перед поединком с Кара-Франсом я не был готов на 100%, поскольку тогда не дрался целый год. Против Ройвала все будет иначе, я буду другим. Я покажу свой максимум в этом бою

Брендон серьезный соперник, я посмотрел много его боев. Но я дрался и с более серьезными оппонентами.

Не хочу думать сейчас о борьбе за чемпионский пояс. Брендон очень качественный боец. Когда одержу победу над ним, тогда и посмотрим.

Я долгое время был готов драться за титул. Потом были травма и операция, которые отняли время.

Сейчас я хочу сконцентрироваться на Ройвале, а дальше будет понятно, что к чему», – сказал Аскаров.

Бой Аскарова и Ройвала состоится 16 октября на UFC Vegas 62.

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