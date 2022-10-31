Патрики Фрейре перед боем с Нурмагомедовым: «Получаю много сообщений от русских, говорящих обо мне дерьмо. Я уничтожу Усмана»

Чемпион Bellator в легком весе Патрики Фрейре сообщил, что получает оскорбления в социальных сетях от фанатов своего будущего соперника .

«Я здесь, чтобы драться, меня это не волнует. Этим парням нравится нести всякую чушь в социальных сетях...

Они приходят каждый день, чтобы оскорблять мою историю, нести чушь и оскорблять меня. Так что к черту всех, мне на них наплевать.

Я уничтожу Усмана... Каждый день я смотрю свой инстаграм, я получаю много сообщений от русских, говорящих обо мне дерьмо, мне все равно.

Я усердно тренируюсь каждый день, чтобы победить своего соперника», – сказал Фрейре.

Бой Фрейре и Нурмагомедова состоится 18 ноября на турнире Bellator 288.

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