Минаков про бой Нурмагомедов – Фрейре: «У Усмана есть все шансы, но у Патрики больше преимущества»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с чемпионом Bellator в легком весе .

«Патрики побеждал в двух весовых категориях, если не ошибаюсь, и является действующим чемпионом Bellator. Он очень серьезный соперник для Усмана, самый серьезный в его карьере.

Не скажу, что Усмана можно назвать фаворитом, потому что, исходя из того, что я видел, наверное, Фрейре фаворит.

Если учитывать молодость и жажду побед, то у Усмана есть все шансы, но у Патрики больше преимущества», – сказал Минаков.

Бой Нурмагомеова и Фрейре пройдет 19 ноября на Bellator 288 в Чикаго.

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