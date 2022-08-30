Минаков про бой Нурмагомедов – Фрейре: «У Усмана есть все шансы, но у Патрики больше преимущества»

Российский боец Виталий Минаков поделился ожиданиями от боя Усмана Нурмагомедова с чемпионом Bellator в легком весе Патрики Фрейре.
«Патрики побеждал в двух весовых категориях, если не ошибаюсь, и является действующим чемпионом Bellator. Он очень серьезный соперник для Усмана, самый серьезный в его карьере.
Не скажу, что Усмана можно назвать фаворитом, потому что, исходя из того, что я видел, наверное, Фрейре фаворит.
Если учитывать молодость и жажду побед, то у Усмана есть все шансы, но у Патрики больше преимущества», – сказал Минаков.
Бой Нурмагомеова и Фрейре пройдет 19 ноября на Bellator 288 в Чикаго.
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