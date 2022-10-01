Патрики Фрейре: «Усман Нурмагомедов не заслужил бой за титул. Он дерется только из-за большого имени»

Чемпион Bellator в легком весе Патрики Фрейре прокомментировал организацию боя с россиянином Усманом Нурмагомедовым.
«С радостью с ним подерусь, но он не заслужил бой за титул. Он дерется за пояс только из-за большого имени – Нурмагомедов. Он никогда не дрался с соперниками из топ-10 Bellator.
У нас есть Мусаев, еще один русский парень, Шаблий, Брент Примус, много больших имен, но Нурмагомедов ни с кем не дрался.
Он молодой парень, который хорошо разбирается в борьбе и умеет бить, но я Питбуль! Я король и чемпион! Не имеет значения, кого они поставят против меня: я уничтожу каждого», – сказал Фрейре.
Бой Питбуля и Нурмагомедова состоится 19 ноября на Bellator 288 в Чикаго.
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