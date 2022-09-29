Bellator анонсировал Гран-при в легком весе с участием Усмана Нурмагомедова

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил об организации Гран-при в легком весе.

«У нас сейчас лучший ростер в истории Bellator. Нам понадобилось всего четыре-пять лет, чтобы собрать его. У нас много молодых ребят, от которых я в восторге. И много хороших ветеранов.

Посмотрите на наш легкий дивизион: Мусаев, Нурмагомедов, Питбуль и Хендерсон, который недавно победил Куилли. Думаю, в следующем году мы устроим Гран-при.

Возможно, некоторые парни захотят остаться здесь и чуть набрать массы, чтобы попытаться получить миллион долларов, которые будут на кону Гран-при.

Когда я увидел победу Мусаева над Патрики в Японии в 2019 году, я подумал, что он действительно хорош. Потом появилась возможность подписать его и Усмана.

Хавьер Мендес сказал мне, что Усман выиграет Гран-при, а он редко ошибается. Но у этих парней будет много работы.

Это будет потрясающий турнир. Брент Примус тоже в деле. Мы еще не решили, из кого наберем восьмерку, но если Эй Джей Макки решит, что хочет драться в легком весе, он тоже получит приглашение.

Мы завершим Гран-при в полутяжелом весе в ноябре, полуфинал в легчайшем весе состоится в декабре. Думаю, в легком начнем в феврале, а финал в легчайшем пройдет где-то в марте», – сказал Кокер.

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