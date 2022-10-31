Тактаров заявил, что раньше Карелин поддерживал ММА: «Он сам это делал в Японии»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина о том, что смешанные единоборства могут научить только «смешивать водку с пивом».

«Когда мы общались с Карелиным на эту тему, я ничего подобного не слышал. Со своей стороны я всегда подчеркиваю, что классическая и вольная борьба входят в число основных видов спорта для подготовки в ММА.

Сан Саныч даже говорил, что здорово, что ММА существует, и спортсмену есть куда пойти по окончании любительской карьеры и заработать денег. Он сам это делал в Японии. Правда, там бой в RINGS был понарошку. Это было не ММА. В Японии в то время был популярен про-рестлинг – постановочные бои с запланированным концом.

Люди могли в то время что-то зарабатывать. Семью надо кормить до того, пока найдешь себя в политике или бизнесе. Самые лучшие бойцы ММА очень неплохо борются и соответствуют уровню мастера спорта практически во всех дисциплинах», – сказал Тактаров.

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