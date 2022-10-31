Раисов о словах Карелина про ММА: «Со стороны такого легендарного спортсмена, это огромное неуважение»

Боец лиги ACA Юсуф Раисов прокомментировал слова Александра Карелина, который заявил, что ММА могут научить «смешивать водку и пиво».

«Я чеченец. У нас принято уважать старших, что бы они ни говорили. Со стороны Карелина, такого легендарного спортсмена, это огромное неуважение.

Я удивлен, что такой спортсмен, которого все уважают и любят, так высказался. Он плюет на чужой труд, хотя прекрасно знает, что мы тяжело трудимся.

Это та же работа, которую он проделывал в свое время. Я считаю это огромным неуважением к огромному количеству спортсменов», – считает Раисов.

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