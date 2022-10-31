Гаджиев про критику Карелина: «А что он сам в этой жизни сделал удивительного кроме своих побед на Олимпиаде?»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова олимпийского чемпиона Александра Карелина, который назвал его спекулянтом.

«Гаджиев хороший упаковщик, все очень просто. Когда ты собираешь сливки, берешь людей, которых кто-то подготовил, которые пережили первый перелом ушей, первый шаг через собственное неверие, ты раздаешь шансы, поступая, как спекулянт.

Как спекулянт, который придержал в голодное время, а потом толкнул голодным людям, не избалованным впечатлениями и восприятием. Намазал красивенько и толкнул, но ты этого не создавал, и ты этого не делал», – сказал Карелин в интервью Оксане Кравцовой.

«Хочу задать ему вопрос. С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку? В мире, в котором я живу, не принято давать подобные оценки людям, которых не знаешь лично и не осведомлен об их деятельности.

Поэтому Сан Санычу сначала следовало либо узнать меня лично, либо узнать о том, чем я действительно занимаюсь, прежде чем отпускать нелицеприятные оценки. Он, безусловно, выдающийся спортсмен.

Но вопрос: а что он сам в этой жизни сделал удивительного кроме своих побед на Олимпиаде?» – сказал Гаджиев.

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