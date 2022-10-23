Уайт сообщил, что Конор еще не вернулся в пул USADA (журналистка Фара Ханнун)

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор далек от возвращения в октагон.

В беседе с журналисткой Фарой Ханнун босс промоушена признался, что Конор все еще не вернулся в пул USADA. При этом ирландцу предстоит провести минимум полгода под наблюдением допинг-офицеров, прежде чем ему разрешат вернуться в октагон.

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