UFC Vegas 63: Каттар против Аллена, Орловский – Рожерио Де Лима и другие бои
В ночь с 29 на 30 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Vegas 63.
В главном событии встретятся полулегковесы Келвин Каттар (23-6) и Арнольд Аллен (18-1).
В со-главном противостоянии подерутся Тим Минс (32-13-1) и Макс Гриффин (18-9).
Другие бои карда:
Валдо Кортес-Акоста (7-0) – Джаред Вандераа (12-9)
Филипп Хоус (12-3) – Роман Долидзе (10-1);
Андрей Орловский (34-20) – Маркос Рожерио Де Лима (19-8-1).
Турнир стартует в 23:00 по Москве. Бесплатно бои покажут на «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Взвешивание UFC Vegas 63: Каттар тяжелее Аллена, Орловский легче Рожерио Де Лимы
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