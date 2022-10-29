UFC Vegas 63: Каттар против Аллена, Орловский – Рожерио Де Лима и другие бои

В ночь с 29 на 30 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Vegas 63.

В главном событии встретятся полулегковесы Келвин Каттар (23-6) и Арнольд Аллен (18-1).

В со-главном противостоянии подерутся Тим Минс (32-13-1) и Макс Гриффин (18-9).

Другие бои карда:

Валдо Кортес-Акоста (7-0) – Джаред Вандераа (12-9)

Филипп Хоус (12-3) – (10-1);

(34-20) – Маркос Рожерио Де Лима (19-8-1).

Турнир стартует в 23:00 по Москве. Бесплатно бои покажут на «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Взвешивание UFC Vegas 63: Каттар тяжелее Аллена, Орловский легче Рожерио Де Лимы