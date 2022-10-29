Вечер бокса в Нью-Йорке: Ломаченко против Ортиса, Рамирес – Ромеро и другие бои

В ночь с 29 на 30 октября на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится вечер бокса от промоутерской компании .

В главном событии вечера состоится бой украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

В со-главном событии кубинский проспект полулегкого веса (10-1, 6 КО) подерется с Хосе Ромеро (26-2, 9 КО).

Другие бои:

Ричард Торрес (3-0, 3 КО) – Ахмед Хефни (13-2, 5 КО);

(6-0, 5 КО) – Билли Вагнер (5-2, 1 КО).

В прямом эфире поединок можно будет покажут через стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. В России официальной трансляции не будет. Начало боя Ломаченко – Ортис приблизительно в 5:00 мск.

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