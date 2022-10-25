Ислам Махачев занял третье место в общем рейтинге UFC

Теги рейтинги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Исраэль Адесанья Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинги после 280-го номерного турнира в Абу-Даби, который состоялся в минувшие выходные.

Новый чемпион в легком весе Ислам Махачев спустя два дня после победы над Чарльзом Оливейрой дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Махачев занял третье место. Впереди россиянина только чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья и владелец титула в полулегком весе Алекс Волкановски.

Оливейра, до поражения Махачеву занимавший третью строчку, опустился на седьмую позицию.

Махачев – чемпион UFC, но что дальше? Бой с Волкановски (лучшим в лиге), переход в новый вес и Конор

Оливейра извинился перед фанатами за проигрыш Махачеву: «Ислам проявил себя как чемпион»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные