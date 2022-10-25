Ислам Махачев занял третье место в общем рейтинге UFC
UFC обновил рейтинги после 280-го номерного турнира в Абу-Даби, который состоялся в минувшие выходные.
Новый чемпион в легком весе Ислам Махачев спустя два дня после победы над Чарльзом Оливейрой дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Махачев занял третье место. Впереди россиянина только чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья и владелец титула в полулегком весе Алекс Волкановски.
Оливейра, до поражения Махачеву занимавший третью строчку, опустился на седьмую позицию.
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