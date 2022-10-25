Ислам Махачев занял третье место в общем рейтинге UFC

UFC обновил рейтинги после 280-го номерного турнира в Абу-Даби, который состоялся в минувшие выходные.

Новый чемпион в легком весе спустя два дня после победы над дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Махачев занял третье место. Впереди россиянина только чемпион среднего дивизиона и владелец титула в полулегком весе .

Оливейра, до поражения Махачеву занимавший третью строчку, опустился на седьмую позицию.

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