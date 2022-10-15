UFC выпустил официальный мерч с именем Хасбика

UFC запустил линию спортивной одежды, посвященную дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, известному как Хасбик.

В продажу поступили футболки с надписью «Хасбулла». Стоимость мужской футболки составляет 105 долларов, женской — 85.

Также были выпущены толстовки с капюшоном, которые стоят 175 и 154 доллара соответственно.

Ранее Хасбик подписал пятилетний контракт с UFC, в рамках которого он будет участвовать в медийном развитии промоушена.

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