Конор пошутил над внешностью Петра Яна: «Поздравляю Хасбика с подписанием в UFC»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор оставил очередной шутливый пост в соцсетях. В этот раз объектом издевок ирландца стал , которого Конор сравнил с блогером Хасбуллой Магомедовым.

«Поздравляю Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», – написал Макгрегор, прикрепив фото Яна.

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