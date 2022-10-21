Конор пошутил над внешностью Петра Яна: «Поздравляю Хасбика с подписанием в UFC»

Теги UFC Конор Макгрегор Петр Ян Хасбик Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор оставил очередной шутливый пост в соцсетях. В этот раз объектом издевок ирландца стал Петр Ян, которого Конор сравнил с блогером Хасбуллой Магомедовым.

«Поздравляю Хасбуллу с подписанием контракта с UFC», – написал Макгрегор, прикрепив фото Яна.

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