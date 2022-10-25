Конор: «Готовлюсь запрыгнуть в клетку и начать лупить людей за миллионы долларов»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что готов вернуться в октагон после восстановления от травмы.

«Готовлюсь запрыгнуть в клетку и начать лупить людей за миллионы долларов. Легкая работа», – написал ирландец в социальной сети.

Макгрегор не дрался с лета 2021-го, когда проиграл Дастину Порье, сломав ногу.

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