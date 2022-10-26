Бой Генри Сехудо – Алджамейн Стерлинг может состояться 11 февраля на UFC 284
Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что в UFC разрабатывают бой чемпиона легчайшего чемпиона Алджамейна Стерлинга с Генри Сехудо 11 февраля.
Поединок может состояться на UFC 284 в австралийском Перте, где также подерутся Роберт Уиттакер и Пауло Коста.
11 февраля может пройти бой чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева и владельцем титула в полулегком дивизионе Алексом Волкановски.
Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020-го, когда победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде.
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