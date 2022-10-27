Александр Емельяненко про решение младшего брата пойти на фронт: «Каждый должен заниматься тем, чем занимается»

Боец Александр Емельяненко рассказал, как воспринял решение младшего брата Ивана отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

«Его не призвали, он сам по контракту идет защищать рубежи нашего Отечества.

Куда он пошел? Пока еще не знаю, у него травма была. Он восстанавливается, его не призвали, он не прошел комиссию. Изо дня на день должен пойти, а там куда распределят, куда направят, к каким войскам поставят...

Как я отношусь к его решению? Каждый должен заниматься тем, чем занимается. Он хорошо служил в армии, прошел боевую подготовку, в хороших военных войсках служил - в спецназе. Ничего в этом плохого не вижу, молодец», – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко про критику брата после боя с Дациком: «Пусть Федор за себя говорит»

Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»