Александр Емельяненко: «Не знаю ни одного бойца, который бы не пил. Есть и такие, что конченные алкоголики»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, почему за ним закрепился образ алкоголика.

«Я бросил пить, отошел от алкоголя, перестал хулиганить. У меня большие планы. У меня щелкнуло - и теперь не тянет, я не хочу пить.

Я и раньше никогда не пил! Просто почему за Александра такая легенда ходит. Я когда выпью, об этом знает вся Россия! «О, Емельяненко выпил!»

Я не сижу дома, как это делают очень много людей из спорта - сядут и начинают набухиваться. Да и вообще, я не знаю ни одного бойца, который бы не пил. Есть и такие, что конченые алкоголики.

Ну, я не знаю, , может быть, на камеру бьет себя в грудь и кричит, что «я не пью», а втихаря…» – сказал Емельяненко.

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