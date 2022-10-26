Джон Джонс: «Готов к бою с Миочичем 10 декабря в Лас-Вегасе»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о готовности провести бой со 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

«Я готов к бою со Стипе 10 декабря в Лас-Вегасе. Не совсем уверен, что происходит между Стипе и UFC, но я готов к соревнованиям!

Я собираюсь контролировать то, что могу, и оставаться в форме», – написал американец.

Миочич последний раз выходил в октагон в марте 2021 года, проиграв нокаутом Фрэнсису Нганну в бою за титул.

Джонс не дрался больше двух лет: в 2020 году он объявил о переходе в тяжелый вес, но в настоящий момент не провел ни единого поединка в дивизионе.

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