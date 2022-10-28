Минеев раскритиковал москвичей: «Идет мобилизация и СВО, а люди на Патриках кофе пьют»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев выразил недоумение из-за отношения москвичей к специальной военной операции на Украине.

«Вот не понимаю, идет мобилизация, специальная военная операция, а люди где-то в Москве на Патриках сидят и пьют кофе, беседуют, у них-то все нормально.

Думаю, мы должны в едином порыве быть, и, естественно, если начнется вторая волна мобилизации или, не дай бог, что-то не так поменяется, то вообще никаких турниров не будет.

Ничего не будет. Нормальным мужикам чем заниматься? Наверное, только родине помогать. Кто-то трудиться будет на заводах, а кто-то – с оружием в руках», – сказал Минеев.

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