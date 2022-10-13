Минеев будет готовиться к бою с Родригесом в Мариуполе

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев сообщил, что будет готовиться к бою по правилам кикбоксинга с Фернандо Родригесом в Мариуполе.

«Я сейчас часто бываю в Мариуполе. Скорее всего, главную подготовку к бою проведу здесь же. Сейчас это уже РФ, город восстанавливается силами России. И я бываю там с делегациями, являюсь советником губернатора по спорту.

В Мариуполь я прибуду со своей командой и там мы будем готовиться к бою. Оттуда я отправлюсь в Москву, где пройдет поединок», – сказал Минеев.

Бой Минеева и Родригеса состоится 18 ноября.

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