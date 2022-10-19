Диллашоу – о словах Стерлинга: «Я профессионал, а он может болтать сколько угодно»

Бывший чемпион в легчайшем весе прокомментировал заявление , заявившего, что Ти Джей употреблял допинг на протяжении всей карьеры.

Напомним, что Диллашоу был уличен в употреблении ЭПО в 2019 году, за что получил дисквалификацию на 2 года.

«Я никогда не был парнем, который цеплялся за слова или таил обиду на других бойцов. Я всегда был парнем, который говорил: «Я буду драться, когда мне заплатят».

Я профессионал и собираюсь делать то, что нужно, а Стерлинг может болтать сколько ему угодно. Честно говоря, я думаю, что этим он проявляет неуверенность в себе», – сказал Диллашоу.

Стерлинг – о Диллашоу: «Уважаю его, но он всю карьеру был читером»