Видео нокаута в бою Стерлинг – Диллашоу

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился со-главный бой турнира UFC 280, в котором встретились действующий чемпион и бывший чемпион .

Победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Стерлинг, во второй раз защитивший титул. В первом раунде Диллашоу травмировал левое плечо, из-за чего он не мог защищаться и атаковать. Ти Джей дождался концовки первой пятиминутки и вышел на второй раунд, однако Стерлинг без проблем финишировал оппонента.

Стерлинг защитил пояс UFC, победив Диллашоу в Абу-Даби