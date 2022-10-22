Видео нокаута в бою Стерлинг – Диллашоу

Теги легчайший вес UFC Ти Джей Диллашоу Алджамейн Стерлинг UFC 280 Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился со-главный бой турнира UFC 280, в котором встретились действующий чемпион Алджамейн Стерлинг и бывший чемпион Ти Джей Диллашоу.

Победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Стерлинг, во второй раз защитивший титул. В первом раунде Диллашоу травмировал левое плечо, из-за чего он не мог защищаться и атаковать. Ти Джей дождался концовки первой пятиминутки и вышел на второй раунд, однако Стерлинг без проблем финишировал оппонента.

Стерлинг защитил пояс UFC, победив Диллашоу в Абу-Даби

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