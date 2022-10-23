Стерлинг после победы над Диллашоу: «Вонючка Сехудо много тявкает»

Чемпион UFC в легчайшем весе заявил, что хочет подраться с бывшим двойным чемпионом UFC и олимпийским чемпионом по вольной борьбе .

«Я всегда поливаю дерьмом оппонентов, но мне просто нравится повышать ставки. Твое слово против моего: кто-то выйдет победителем, а кто-то поест говна. К счастью, сегодня была моя ночь.

У нас есть вонючка Генри Сехудо, который много тявкает. Также есть Шуга Шон. Он неплохо выступил сегодня. Еще есть Марлон Вера. Самого опасного я усыпил – Кори Сандхагена. Если хотите, чтобы он опять уснул, я готов», – сказал Стерлинг.

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