Стерлинг – о Диллашоу: «Уважаю его, но он всю карьеру был читером»

Чемпион UFC в легчайшем весе высказался о , с которым «Фанкмастер» проведет поединок 22 октября на UFC 280.

«Я буду драться с человеком, за которым следил много лет. Я уважаю все, чего он добился, но я знаю, что он был читером на протяжении всей своей карьеры в UFC.

Эту информацию раскрыли его одноклубники. Я ничего не выдумываю. Его сдали его же товарищи по команде», – сказал Стерлинг.

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