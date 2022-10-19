Стерлинг – о Диллашоу: «Уважаю его, но он всю карьеру был читером»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о Ти Джее Диллашоу, с которым «Фанкмастер» проведет поединок 22 октября на UFC 280.
«Я буду драться с человеком, за которым следил много лет. Я уважаю все, чего он добился, но я знаю, что он был читером на протяжении всей своей карьеры в UFC.
Эту информацию раскрыли его одноклубники. Я ничего не выдумываю. Его сдали его же товарищи по команде», – сказал Стерлинг.
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