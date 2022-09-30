Владимир Минеев: «Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе рассказал о походе в военкомат, куда его вызвали в рамках частичной мобилизации.

«Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Дали время собраться, на следующей неделе должен тут быть. Куда поеду – пока не уточнили, наверное, в Подмосковье. Мое отношение (предписание) ничего не решает.

Я пришел по повестке, служил срочку и контракт в ВДВ, поэтому и получил ее. Желаю добровольцам одеваться теплее, скоро зима. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции.

Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас. Нужно всегда вставать при гимне, знать его.

Нужно с достоинством и гордостью относиться к воинским знаменам и символам страны, в армии служить. Для меня патриотизм с молоком матери усвоен», – сказал Минеев.

Камил Гаджиев про отсрочку спортсменов от мобилизации: «Сегодня они больше нужны здесь, чем там»

Федор Емельяненко про мобилизацию: «Для меня было легким шоком, когда читаешь новости, что люди бегут от призыва»