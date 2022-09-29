Шлеменко про поражение Емельяненко от Дацика: «Могу только пожелать ему здоровья»

Российский боец высказался относительно поражения от .

«Александр утверждает, что мне не о чем говорить, только о нем. Поэтому я не хотел бы об этом говорить. Я могу только пожелать ему здоровья.

Я буду рад, если он будет дальше продолжать тренироваться, чувствовать себя бодро и говорить, что алкоголь – это зло. Для меня это будет главное счастье.

А так я уже много по этому поводу говорил. Здесь сказать нечего», – сказал Шлеменко.

24 сентября на Hardcore Boxing Емельяненко проиграл Дацику нокаутом на 13-й секунде первого раунда.

Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата

Исмаилов назвал ошибочной стратегию Емельяненко на бой с Дациком. Александр был нокаутирован на 13-й секунде