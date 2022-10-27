Редкач сообщил, что у Усика будет своя политическая партия: «Будет, как все, дерибанить бюджеты, про бога забудет сразу!»

Украинский боксер сообщил, что чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе собирается идти в политику с собственной партией.

«Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию. Пилотное название – «За вильну Украину» (понимать как «И в хвост, и в гриву»).

Туда запустят бывших сбитых летчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз, «Слуги народа 2».

А Усик в Министерство спорта и Федерацию бокса своих людей на распил бюджета поставит и всэ будэ Украина!

Раньше Усик за мир топил, за Крым и что Россия не враг, а сейчас заметно, как он стал патриотом уже и к попам из московской РПЦ пока не звонит за советом.

Усик как в политику попадет, будет, как все, дерибанить бюджеты, про бога забудет сразу! Тем людям, кто публично про веру кричит, постоянно веры нет. Кто верующий, он благие дела молча делает все!» – написал Редкач.

Бой Усика и Фьюри может состояться в марте в Саудовской Аравии (ESPN)

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