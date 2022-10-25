Шон О’Мэлли: «Решение судей – не моя чертова вина. Держите свое мнение при себе»

Американский боец Шон О’Мэлли прокомментировал спорную победу в бою с на 280 в Абу-Даби.

«Некоторые после боя думали, что я проиграл, некоторые – что я выиграл. В конце концов, они сказали, что я победил.

В целом, я доволен тем, как все прошло. Я нанес несколько больших ударов, выдержал несколько сильных ударов. Черт возьми, это была война, это была психологическая битва, и я ждал этого.

Решение судей – не моя чертова вина. Если хотите, можете говорить рефери, судьям, Дэйне Уайту, что я проиграл, но не нужно говорить это мне.

Держите свое мнение при себе, потому что это расходится с тем, что написано в моем рекорде. Сейчас я вообще не хочу думать об этом. Я хочу немного отдохнуть и оттянуться», – сказал О’Мэлли.

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