Махачев – Волкановски: «Убедись, что твой товарищ Адесанья снова не поставил свой дом»

Чемпион UFC в легком весе обратился к будущему сопернику .

«Мой низкорослый друг, с нетерпением жду нашей встречи в октагоне.

Главное убедись, что твой товарищ снова не поставил свой дом», – написал россиянин.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.

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