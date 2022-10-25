Махачев – Волкановски: «Убедись, что твой товарищ Адесанья снова не поставил свой дом»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к будущему сопернику Алексу Волкановски.
«Мой низкорослый друг, с нетерпением жду нашей встречи в октагоне.
Главное убедись, что твой товарищ Исраэль Адесанья снова не поставил свой дом», – написал россиянин.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля может возглавить UFC 284 в австралийском Перте.
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