Стерлинг – о поединке с Сехудо: «Деньги – это ключевой момент»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о возможном поединке с бывшим двойным чемпионом UFC и олимпийским чемпионом по вольной борьбе Генри Сехудо.
«Это будет соревновательный матч, в котором я превзойду его, благодаря своим сильным сторонам. Он ничего не сможет противопоставить, когда я его опущу на землю.
Как я сказал, я его переведу, а потом возьму в замок, и это будет конец. Если Сехудо действительно хочет этого, то дело за Даной Уайт и Хантером Кэмпбеллом.
Давайте поговорим обо всем, о деньгах. Деньги – это ключевой момент. Давайте начнем переговоры», – сказал Стерлинг.
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