Стерлинг – о поединке с Сехудо: «Деньги – это ключевой момент»

Чемпион UFC в легчайшем весе высказался о возможном поединке с бывшим двойным чемпионом UFC и олимпийским чемпионом по вольной борьбе .

«Это будет соревновательный матч, в котором я превзойду его, благодаря своим сильным сторонам. Он ничего не сможет противопоставить, когда я его опущу на землю.

Как я сказал, я его переведу, а потом возьму в замок, и это будет конец. Если Сехудо действительно хочет этого, то дело за Даной Уайт и Хантером Кэмпбеллом.

Давайте поговорим обо всем, о деньгах. Деньги – это ключевой момент. Давайте начнем переговоры», – сказал Стерлинг.

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