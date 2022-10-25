Майкл Биспинг: «Не считаю, что в бою Яна и О’Мэлли произошло ограбление. Поединок был крайне близким»

Ветеран ММА Майкл Биспинг прокомментировал исход поединка между ’Мэлли и .

На 280 в Абу-Даби россиянин проиграл раздельным решением судей.

«Первый раунд остался за О’Мэлли, потому что Ян, как всегда, медленно разгонялся.

В конце поединка мне казалось, что победа за Яном, но я не считаю, что произошло ограбление.

Поединок был крайне близким. А главный критерий в оценке боя – урон. Если вы посмотрите на Яна, он принял на себя больше урона», – считает Биспинг.

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