Сехудо – о бое Джонса и Миочича: «Джон готов, Стипе должен определиться – он хочет драться или тушить пожары?»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе объяснил, почему официальный анонс боя и откладывается.

«Джон готов. У Джона есть огонь, который горел в нем раньше. Все дело в Стипе Миочиче. Стипе должен определиться, что он хочет делать – тушить пожары или драться?

Я хвалю Миочича за его профессию, но еще есть дело, которым он занимается. Люди хотя видеть драки. Если Стипе скажет: «Привет, я готов драться в этом месяце», то Джон подпишет контракт», – сказал Сехудо.

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